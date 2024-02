Il caso della linea ferroviaria Benevento-Napoli via Cancello, universalmente nota come ‘Valle Caudina’, ormai da anni senza convogli sui binari, con i profondi disagi legati alla sua prolungata chiusura, è divenuto oggetto di una doppia interrogazione presentata sia presso il Ministero dei Trasporti sia presso la Regione Campania: a farsi promotore della iniziativa, in ambo i casi, il Senatore di Fratelli d’Italia Domenico Matera, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica.

