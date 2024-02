Si avvicina sempre più il momento della consegna del cantiere e dell’avvio dei lavori per il progetto inserito nella programmazione ‘La Città di tutti, la Città per tutti’, che prevede interventi di riqualificazione per piazza Risorgimento e l’ex campo sportivo del collegio La Salle, attuale sito del terminal bus destinato a una rapida delocalizzazione.

