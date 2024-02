Mo: Khamenei critica i leader occidentali, ‘lupi assetati di sangue’

Teheran, 24 feb. (Adnkronos) – L’Occidente ha ignorato l’uccisione di 30.000 persone innocenti a Gaza. Lo ha denunciato Ali Hosseini Khamenei riferisce l’agenzia di stampa iraniana Mehr, aggiungendo che la guida suprema dell’Iran ha criticato gli Stati Uniti per “aver posto sfacciatamente per l’ennesima volta il veto alla risoluzione delle Nazioni Unite di fermare i bombardamenti su Gaza”.

Khamenei ha condannato i leader occidentali per la loro ipocrisia e i loro doppi standard, affermando che mentre sorridono all’esterno, la loro natura interiore è quella di “lupi assetati di sangue”.