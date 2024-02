Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Uniamo le forze per l’Europa federale, noi cara Emma ci siamo”. Così Elly Schlein intervenendo alla convention ‘Stati Uniti d’Europa’. “Battiamoci insieme per gli Stati Uniti d’Europa, hai fatto tante battaglie con mio nonno, Emma. Lui non c’è più da quindici anni ma io ci sono”. La segretaria del Pd cita la canzone di Cristina D’Avena ‘L’Europa siamo noi’.