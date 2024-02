Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Vi mancherei se non rispondessi a una domanda semplice: sta lista la volete fare o no? Io sono il primo a parlare di Europa, geopolitica ma qui c’è una domanda secca: siete disponibili o no a fare la lista? Io do’ una risposta a nome personale e di Italia Viva: sì, noi ci siamo”. Così Matteo Renzi alla convention ‘Stati Uniti d’Europa’.