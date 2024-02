Europee: Magi, ‘lista di scopo per Stati Uniti d’Europa, devono diventare obiettivo politico’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “Oggi siamo qui per parlare di Europa, dei benefici dell’Europa ma anche di tutta l’Europa che dobbiamo costruire lo faremo con una staffetta di interventi. Ma soprattutto ci interessa porre una questione: gli Stati Uniti d’Europa devono diventare un obiettivo politico”. Così Riccardo Magi, segretario di Più Europa, aprendo la convention ‘Stati Uniti d’Europa con Emma Bonino’ a Roma.

“Questo è il motivo che ci ha spinti a fare una proposta in vista delle prossime elezione europee, una lista di scopo per gli Stati Uniti d’Europa. Per mettere avanti un obiettivo più alto che consente di metterci insieme superando e valorizzando le nostre diversità. E ascolteremo le riposte dei leader che hanno accettato il nostro invito”.