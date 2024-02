Europee: Gozi, ‘non dividere forze Renew, prendere voti non mettere veti’

Roma, 24 feb. (Adnkronos) – “È il tempo di prendere voti per unire gli Stati d’Europa non di porre veti per dividere Renew in Italia. Le elezioni europee non sono l’occasione per dei regolamenti di conti ma il momento di fare i conti con la storia, e tutti dovrebbero dimostrare di essere all’altezza”. Così Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo, alla convention ‘Stati Uniti d’Europa’.

“Come Pde – ha aggiunto – siamo fortemente impegnati per questo. Per noi, la posta in gioco è vitale: costruire un’Europa sovrana e democratica e battere i nazionalisti, a partire da Giorgia Meloni. Ecco perché dobbiamo superare qualsiasi dissidio o resistenza”.

“In ogni caso, se l’unità non fosse possibile, faremo il massimo per portare nostri deputati del Pde a Strasburgo e ci riusciremo”, ha concluso.