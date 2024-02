Anche il tradizionale “Carnevale Cerretese” finisce nella polemica politica.

Al centro dello scontro è la determina pubblicata all’albo pretorio on-line il 13 febbraio scorso. In tale atto dirigenziale, ai sensi della normativa in vigore, sono riportate ed assegnate le indennità di carica mensili per l’anno 2024 per sindaco, assessori e presidente del Consiglio Comunale con una spesa mensile totale di 5.024,47 euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia