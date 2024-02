Calcio: Pioli, ‘De Ketelaere non era un bidone, bravo Gasperini a trovargli una posizione’

Milano, 24 feb. – (Adnkronos) – “De Ketelaere? Maldini e Massara non avevano preso un pacco o un bidone. In tanti in Italia hanno bisogno di un anno. Gasperini è stato bravo a trovargli una posizione più offensiva, poi ogni ambiente ha le sue aspettative e la sua storia”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta, dove gioca Charles De Ketelaere, molto deludente in maglia rossonera la scorsa stagione e rilanciato dalla squadra nerazzurra.