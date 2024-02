Si sottopone ad un intervento chirurgico di routine per perdere peso ma qualcosa va storto, i medici lo riportano in sala operatoria e muore dopo la seconda operazione, a soli 38 anni. Riscontrando l’esposto presentato dai familiari, che si sono affidati a Studio3A per essere assistiti e all’avvocato Vincenzo Cortellessa, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, la Procura di Benevento ha aperto un procedimento penale per l’ipotesi di reato di omicidio colposo in ambito sanitario per il decesso, avvenuto domenica 18 febbraio 2024 all’ospedale Sacro Cuore di Gesù-Fatebenefratelli, di Emanuele Giovannini, di Tortoreto, in provincia di Teramo. Il PM titolare del fascicolo, Chiara Maria Marcaccio, ha iscritto nel registro degli indagati tre medici dell’FbF, dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia, che hanno operato e seguito la vittima: si tratta di F. G. B., 67 anni, di Avellino, e di M. R., 54 anni, di Cesinali, sempre nell’avellinese, chirurghi bariatrici, e di F. P., 58 anni, di Benevento, chirurgo generale.

