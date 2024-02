Terzo mandato: Schlein a Bonaccini, ‘impegno su riforma resta, ieri era voto su ‘salva Zaia”

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Nel Pd ci sono persone fortemente a favore del terzo mandato e persone fortemente contrarie. Noi in Direzione abbiamo provato a trovare una sintesi immaginando una riforma complessiva che, oltre la numero dei mandati, preveda i necessari pesi e contrappesi. E questo impegno proseguirà come la Direzione si è impegnata a fare”. Così Elly Schlein a Tagadà dopo le critiche dell’area Bonaccini che ha parlato di impegno tradito rispetto al tavolo di lavoro sulla riforma degli enti locali.

“Ma ieri non si stava parlando di questo, non avevamo a che fare con una riforma complessiva ma con un emendamento della Lega ‘salva Zaia’. Era invotabile”.