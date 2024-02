Parere favorevole ma subordinato ad alcune modifiche. In Conferenza dei Servizi, il Comune di Benevento ha proposto degli aggiustamenti al progetto definitivo per la soppressione del passaggio a livello in via Valfortore al Km 100+075, della linea Benevento – Foggia, mediante un cavalcavia al km 100+417. In programma, c’è pure la soppressione dei barriere ai km 27+022, 27+520 e 29+121 della linea Avellino – Benevento.

