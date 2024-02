Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le elezioni regionali della Sardegna a Rainews24 sono stati trasmessi in diretta interventi della maggioranza e della presidente del consiglio in palese violazione delle regole della par condicio. Chiederemo conto del caso in commissione di vigilanza”. Così i deputati democratici della commissione di vigilanza Rai.