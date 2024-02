Russia: Schlein, ‘Salvini? Forse non ha ancora tolto felpa Putin, Meloni gli chieda chiarezza’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Salvini forse non si è ancora tolto la felpa con Putin. Mentre Meloni va a trovare Zelensky per confermare il sostegno all’Ucraina, Salvini difende Putin: una ambiguità che non è tollerabile”. Così Elly Schlein a Tagadà su La7.

“Noi ci siamo espressi affinchè anche Meloni chieda a Salvini di fare chiarezza perchè Salvini e la Lega hanno avuto rapporti con il partito di Putin. Un accordo che formalmente non è mai stato stracciato e noi pensiamo che sia inaccettabile e di questo abbiamo chiesto conto direttamente a Salvini con le altre forze di opposizione”.