Primo punto fermo per quanto concerne i lavori per la linea Benevento-Cancello, interessata da lavori, già appaltati, per circa 155 milioni di euro, quello concernente il “Restyling Stazione di Benevento Appia” per 5 milioni di euro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia