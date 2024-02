Pisa: Boccia, ‘governo pensa di coprire divisioni con repressioni? Non lo permetteremo’

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Quanto avvenuto a Pisa è molto grave. Manganellare giovani studenti che manifestano è inaccettabile. Ricordo a tutti che manifestare il dissenso è uno dei principi sacri delle democrazie, sanciti anche dalla nostra Costituzione”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Ovviamente esigiamo che il governo venga in Parlamento a riferire su quanto accaduto ma siamo molto preoccupati perché notiamo nelle ultime settimane un atteggiamento molto più rigido e intimidatorio da parte del governo, e penso anche alle identificazioni, inusuali, di chi ha manifestato solidarietà a Milano alla memoria di Alexei Navalny. Non vorremmo che il governo Meloni cercasse di cancellare le proprie divisioni interne e di nascondere le difficoltà nell’affrontare le emergenze economiche facendo la faccia feroce con una postura repressiva e securitaria. Se così fosse non glielo permetteremo”.