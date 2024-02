“Mi son sempre vantato di essere stato un giocatore del Benevento”. È bastato un solo anno in giallorosso per costruire un amore viscerale tra Vincenzo Maiuri e il Sannio. Dopo il match d’andata vinto dalla squadra di Andreoletti contro il suo Sorrento un ricordo speciale, quasi inaspettato, da parte del tecnico dei rossoneri nei confronti dei suoi ex tifosi. Segno che affetto e stima possono innescarsi anche in pochi mesi: “Ho sempre avuto un legame fortissimo con i beneventani – ha dichiarato il tecnico a Il Sannio Quotidiano – pur avendo giocato lì un solo anno. Tra l’altro perdemmo anche la finale col Crotone per andare in C1, nella finalissima di Lecce purtroppo ero squalificato e mi ha colpito il fatto che sentivo tanta responsabilità per quella sconfitta, mi ero fatto buttare fuori a Sora dopo uno sputo. Però poi quando sono tornato da avversario con la Fermana dopo qualche anno la Curva Sud mi regalò una targa”.

