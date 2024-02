Una sfida da vincere. Ribadirlo è persino inutile, anche perché in casa Benevento il concetto è chiaro: quella con il Sorrento è una partita in cui i giallorossi non vogliono assolutamente fallire l’appuntamento con i tre punti, a maggior ragione visto il mezzo passo falso dell’ultima sfida casalinga con il Cerignola.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia