“In queste ore tanti sindaci sanniti stanno esprimendo disappunto per la scelta dell’Asl di demedicalizzare le autoambulanze sul territorio: preoccupazioni che francamente condivido. Ritengo fondamentale ascoltare e rendere partecipi i primi cittadini, in prima linea spesso da soli per il territorio, su iniziative che impattano seriamente sul Sannio e sulla salute dei cittadini, evitando prevaricazioni e decisioni penalizzanti e pericolose per intere aree della provincia di Benevento”, quanto dichiarato da Luigi Barone, responsabile nazionale della Coesione Territoriale e Zes della Lega Salvini Premier.

