Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “A proposito di Salvini abbiamo chiesto di avere evidenza della rescissione dell’accordo tra Lega e Russia Unita. Se ciò non avverrà promuoveremo una mozione di sfiducia in Parlamento. Non può essere accettato che il partito di un Ministro di Governo sia ufficialmente alleato del partito di Putin”. Così Carlo Calenda nella sua newsletter.