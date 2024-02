Dl elezioni: Benigni (Fi), ‘voto fuori sede riavvicina ragazzi alla politica’

Roma, 22 feb. (Adnkronos) – “Grazie ad un emendamento approvato in commissione Affari costituzionali del Senato, in occasione delle prossime elezioni europee gli studenti fuorisede potranno esercitare il loro diritto di voto senza dover tornare nei comuni di residenza. Si tratta di un impegno che come Forza Italia avevamo preso con gli elettori e per cui ci siamo sempre battuti. Sono assolutamente soddisfatto, quindi, di questo risultato, una vittoria della maggioranza che ancora una volta ha dimostrato di essere vicina alle esigenze dei giovani”. Così Stefano Benigni, deputato di Forza Italia e segretario nazionale del Movimento giovanile.

“Oggi facciamo un importante passo avanti per riavvicinare i ragazzi alla politica e favorire la loro partecipazione alle urne, dopo anni di promesse, propaganda e chiacchiere da parte della sinistra, che non hanno portato a nulla di concreto. Continueremo a lavorare in questa direzione affinchè il diritto di voto sia davvero garantito a tutti”.