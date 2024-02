Cercansi 11 milioni circa. Risorse aggiuntive per la realizzazione degli impianti di depurazione a servizio del comune di Benevento. Esattamente, il responsabile unico del procedimento, ingegnere Lorenzo Nave, stima in 10.755.297,58 i fondi da sommare agli iniziali 32.921.000,00 euro, ossia 8.962.747,98 che costituisce l’incremento derivante dall’attuazione del nuovo prezzario lavori pubblici approvato giusto un anno fa dalla Regione Campania. Non è tutto: dovendosi redigere il progetto esecutivo con il vigente prezzario Regione Campania 2024, si ritiene opportuno incrementare l’importo di un’aliquota pari al 20%, sino a complessivi 41.883.747,98 euro.

