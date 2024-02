Daily Crown: media, ‘Camilla cacciò via Harry dopo mezz’ora di visita a Carlo’

Londra, 22 feb. (Adnkronos) – Camilla concesse a Harry mezz’ora soltanto per far visita al padre, subito dopo la diagnosi di cancro ricevuta da re Carlo, mandandolo via da Clarence House dopo soli 30 minuti e intimandogli di non tornare più. Lo scrive RadarOnline citando una fonte reale che avrebbe parlato con il National Enquirer, secondo cui la regina era “indignata e furiosa” per il comportamento del duca di Sussex, volato dalla California al Regno Unito senza l’approvazione del palazzo. Secondo l’insider, Harry avrebbe inoltre fatto aspettare per ore il re 75enne e poi avrebbe chiesto che la sua matrigna fosse allontanata dalla stanza durante il colloquio con suo padre.

“Mi hanno detto che Camilla era indignata”, ha dichiarato la fonte. “Ha preso un sacco di bile da Harry per anni e non vedeva l’ora di ripagarlo”. Usare il cancro di suo marito come trovata pubblicitaria di “figlio amorevole” è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso” ha detto ancora. “Dopo la riunione padre-figlio, ho sentito che ha detto a Harry che è una vergogna per suo padre, per la famiglia e per la monarchia. E non ha lasciato dubbi che non vuole che ritorni!”.

“Sua maestà attribuisce la colpa del cancro di Charles all’umiliazione, allo stress e al caos dovuto a Harry e a Meghan, che hanno rinunciato ai loro doveri reali, gettando fango sulla famiglia e tenendo i loro figli Archie e Lilibet lontani dal nonno”, ha affermato l’insider. “E William non perdonerà mai Harry per i suoi vili attacchi contro di lui e sua moglie Kate, che si sta ancora riprendendo da un intervento chirurgico estenuante. Preferirebbe ingoiare lamette da barba piuttosto che riconciliarsi con il fratello traditore! William e Camilla vogliono che Harry venga privato dei suoi titoli, tagliato fuori dalla linea di successione ed escluso dal testamento di 2 miliardi di dollari del monarca. Harry è già un paria a palazzo, ma vogliono renderlo ufficiale”.