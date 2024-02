Calcio: Mls, Messi inizia stagione con assist e vittoria Inter Miami

Miami, 22 feb. (Adnkronos) – David Beckham, co-proprietario dell’Inter Miami, aveva un posto in prima fila mentre la stella Lionel Messi ha messo in scena uno spettacolo nella gara iniziale della nuova stagione della Major League Soccer contro il Real Salt Lake. Beckham è volato in Florida per l’apertura della stagione e gli sarà piaciuto ciò che ha visto dall’ambiziosa squadra di Tata Martino nella vittoria per 2-0. Messi ha messo in campo una prestazione di alto livello da vero uomo squadra in campo, con un calcio di punizione respinto sulla linea e colpendo la traversa direttamente da un calcio d’angolo prima di servire l’assist per il primo gol di Robert Taylor. Il 36enne argentino ha ricevuto un abbraccio durante l’intervallo da Will Smith – una delle stelle presenti nel rinnovato Chase Stadium – e ha continuato a giocare in modo irresistibile.

Messi ha mostrato forza, brillantezza e velocità, ha servito con una giocata Luis Suarez, che a sua volta ha consegnato a Diego Gomez il pallone del 2-0 all’83’. L’unica persona in grado di tenere il passo dello campione argentino è stata la sua guardia del corpo personale, che ha camminato su e giù per la linea laterale seguendo la stella per tutta la partita.