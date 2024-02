Pnrr: Alfieri, ‘ennesima promessa tradita del Governo’

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Siamo di fronte all’ennesimo rinvio del decreto per i fondi del Pnrr, all’ennesimo litigio fra ministeri, a ritardi che si accumulano a ritardi. I Comuni italiani aspettano ormai da 7 mesi di avere i fondi tagliati per le opere già avviate finalizzate a riqualificare le periferie, a mitigare il dissesto idrogeologico e all’efficientamento energetico. Siamo all’ennesima promessa tradita da parte del Governo Meloni. Da mesi come Pd chiediamo che il ministro Fitto venga in Parlamento a spiegarci le ragioni di questi ritardi che stanno mettendo a rischio l’attuazione del Pnrr”. Così il senatore Alessandro Alfieri, responsabile Riforme e Pnrr del Pd.