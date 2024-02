Mo: Wfp lancia l’allarme, ‘carestia inevitabile a Gaza se le cose non cambiano’

Gaza, 21 feb. (Adnkronos) – Una carestia sarà inevitabile se le cose a Gaza non cambieranno. E’ l’allarme lanciato dal Programma alimentare mondiale (Wfp). “Non è necessario che accada una carestia. Ma se le cose non cambiano, accadrà”, ha detto il capo del Wfp Cindy McCain su X.

Il Programma alimentare mondiale ha annunciato di “aver dovuto sospendere la fornitura di aiuti nel nord di Gaza a causa delle condizioni non sicure – si legge ancora nel post – C’è un incredibile livello di disperazione di fronte all’immenso bisogno di aiuto umanitario”.