Ministero, su Lea 2022 dati provvisori che non sono valutazioni finali

Milano, 21 feb. (Adnkronos Salute) – “In relazione ai risultati del Nuovo sistema di garanzia per l’anno 2022”, il ministero della Salute precisa che “il monitoraggio Lea per l’anno 2022 è attualmente in fase avanzata di consolidamento. I dati pubblicati su alcuni organi di informazione sono assolutamente provvisori – avverte il dicastero in una nota – e non corrispondono alla valutazione finale dei Livelli essenziali d’assistenza erogati dai Servizi sanitari regionali”.

“Si precisa, in particolare – sottolinea il ministero – che i punteggi presenti nella tabella diffusa risentono di alcune carenze sui sistemi informativi, successivamente corrette dalle Regioni coinvolte; inoltre, alcuni indicatori sono stati oggetto di aggiornamento o ricalcolo in seguito a discussione nell’ambito del gruppo lavoro”.

“I risultati definitivi, previa condivisione col Comitato Lea – conclude la nota di precisazione – saranno raccolti nella specifica relazione che verrà trasmessa al Parlamento e pubblicata sul portale del ministero www.salute.gov.it”.