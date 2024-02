Milano: risse all’interno del locale, questore sospende la licenza al Sound

Milano, 21 feb. (Adnkronos) – Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha decretato la sospensione per 15 giorni della licenza per la conduzione dell’esercizio pubblico denominato ‘Sound Milano’, per conto della ‘Jiuliette’, con sede in viale Pirelli.

Gli agenti del commissariato Greco Turro hanno notificato ieri la sospensione al titolare dell’attività in quanto, a fine dicembre, all’interno del locale è scoppiata una rissa tra due gruppi di una ventina di persone ciascuno, che ha visto anche il coinvolgimento del personale addetto alla sicurezza ai danni di due avventori, due uomini con precedenti, poi denunciati, che sono rimasti feriti riportando prognosi di 15 e 60 giorni.

Il locale era già stato in passato destinatario di un provvedimento di revoca della licenza, nel 2021, durante la gestione dell’attuale socio unico, nonché di altri due decreti emanati nel corso delle precedenti gestioni, per problematiche analoghe.