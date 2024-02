Giornalisti: Avs ‘oggi a Camera pessima figura governo, impreparato su mozioni’

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Oggi nell’Aula di Montecitorio il governo Meloni ha fatto una pessima figura sulle mozioni sulla libertà di stampa tra pareri sbagliati, continue sospensioni e infine il rinvio della discussione per manifesta incapacità”. Così Elisabetta Piccolotti dell’Alleanza Verdi Sinistra. “Apprezziamo che il sottosegretario Ostellari abbia chiesto scusa e che il Presidente della Camera Fontana abbia affermato che c’è bisogno di maggiore rispetto per il Parlamento ma il problema – prosegue la parlamentare rossoverde prima firmataria della mozione – resta ed è grave”.

“La maggioranza di destra costringe il Parlamento a passare ore e ore discutendo soltanto di provvedimenti marginali, leggi che per lo più istituiscono premi, come quello del miglior cuoco, giornate celebrative, come quella dell’agricoltore custode, ed elenchi, come quello delle rievocazioni storiche. Tutte iniziative che potrebbero essere avviate dai vari ministeri senza la necessità di un voto parlamentare. Nel frattempo su tutte le grandi questioni che riguardano la vita materiale delle persone, a partire dal lavoro e dal fisco, invece si procede a colpi di decreti legge e fiducie”.

“E quando dall’opposizione, come abbiamo fatto noi dell’Alleanza Verdi Sinistra, si impone di discutere di temi più grandi, come il diritto dei cittadini ad essere informati in un contesto di pluralismo e libertà, allora la maggioranza sfugge o diserta e questo governo arriva in aula impreparato. Tutto ciò – conclude Piccolotti – non è più tollerabile, lo abbiamo detto piu’ volte e lo ripeteremo perché sia chiaro che non permetteremo il continuo utilizzo di ‘provvedimenti di distrazione di massa’ mentre milioni di persone affogano nell’inflazione, la sanità è al collasso e la crisi climatica minaccia la salute e l’economia del Paese”.