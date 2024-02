Ex Ilva: Morselli scrive a commissario, urgente contatto per passaggio consegne**

Milano, 21 feb. – (Adnkronos) – L’amministratore delegato uscente di Acciaierie d’Italia, Lucia Morselli, ha scritto al commissario per l’amministrazione straordinaria della societa’, Giancarlo Quaranta, nominato ieri dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso, per formalizzare il passaggio di consegne.

in una lettera a Quaranta, la Morselli sottolinea che “benché non si sia ricevuta alcuna comunicazione formale in merito” alla “nomina quale commissario straordinario di Acciaierie d’Italia, stante la dichiarata efficacia immediata del provvedimento, ci attendiamo un contatto con la massima urgenza per dare corso ad un sollecito passaggio di consegne (avuto particolare riguardo alle attività necessarie per la continuità che la societa’ non può più porre in essere per effetto dello spossessamento)”. “Preghiamo, con l’occasione – conclude – di chiarire le sorti delle altre societa’ operative del gruppo, la cui attivita’ e’ ancillare rispetto a quella di Acciaierie d’Italia s.p.a.”.