Europee: Orfini, ‘se Pd no sopra 19% e Schlein via, pronto a tingermi capelli di rosso’

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – Il Pd alle europee? “C’è la possibilità di fare un ottimo risultato, vale a dire meglio delle politiche, superare il 19%…” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd Matteo Orfini, intervistato da Giorgio Lauro e da Enzo Iacchetti, conduttore che lo affianca per questa puntata. “Le europee non andranno male e sono pronto a scommettere che Schlein resterà segretaria del Pd. Scommetto che andremo bene e se non sarà così ed Elly si dimetterà – ha aggiunto Orfini a Radio1 – sono pronto a tingermi i capelli di rosso”.