EssilorLuxottica: estende accordo di licenza con Michael Kors

New York, 21 feb. (Adnkronos) – EssilorLuxottica e Michael Kors annunciano il rinnovo dell’accordo di licenza per la progettazione, produzione e distribuzione in tutto il mondo di occhiali da vista e da sole a marchio Michael Kors. Il rinnovo quinquennale entrerà in vigore dal 1° gennaio 2025 e potrà essere rinnovato per ulteriori cinque anni. Il rinnovo anticipato, avvenuto quasi un anno prima della naturale scadenza dell’attuale accordo di licenza, conferma la fiducia reciproca e la fruttuosa collaborazione avviata dalle due società nel 2015.

“Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo realizzato con Michael Kors negli ultimi dieci anni. In futuro, continueremo a innovare insieme con collezioni in grado di esprimere l’estetica moderna e glamour e l’eleganza senza tempo del marchio”, afferma Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato di EssilorLuxottica. “Con questo rinnovo, EssilorLuxottica consolida ulteriormente la partnership con uno dei gruppi del lusso più importanti a livello mondiale, grazie a collaborazioni strategiche che raccontano l’essenza unica dei suoi marchi”.

“Siamo soddisfatti del successo della collaborazione con EssilorLuxottica in questi dieci anni”, afferma Cedric Wilmotte, amministratore delegato di Michael Kors. “Insieme, abbiamo fatto crescere l’eyewear di Michael Kors fino a renderlo un business globale e un marchio riconosciuto nel settore, valorizzandone la storia, la tradizione e i valori unici. Condividiamo con EssilorLuxottica l’attenzione al design, la vocazione all’innovazione e alla qualità e non vediamo l’ora di continuare a lavorare insieme negli anni a venire”.