Assange: Conte, ‘no a estradizione, faremo manifestazione’

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – “Sul caso di Assange non possiamo chiudere gli occhi. Stiamo parlando di un difensore della libertà di stampa, da 15 anni privato della libertà personale e rischia 115 anni di carcere in caso di estradizione. E per questo noi diciamo no alla sua estradizione e vorremmo che tutti i giornalisti e tutte le forze politiche battessero un pugno. Organizzeremo una manifestazione per questo”. Così Giuseppe Conte in diretta Fb. “Noi dobbiamo fare in modo che la libertà di stampa sia difesa ovunque”.