Terzo mandato: Boccia, ‘destra divisa, non sanno che fare’

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Da quello che sta succedendo in commissione Affari costituzionali e dalle dichiarazioni di autorevoli senatori della maggioranza si comprende una cosa molto chiara: sulla questione del terzo mandato la destra è divisa”. Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia.

“Così divisa che la Lega minaccia la maggioranza ma frena e aspetta ordini come sempre da Salvini sul ritiro o meno dell’emendamento e la maggioranza, per non saper né leggere né scrivere, non sa quando e se si voterà l’emendamento della Lega, finendo per utilizzare le istituzioni, come troppo spesso oramai avviene, a proprio piacimento e umiliandole continuamente”.

“Sulla questione il Pd discuterà come ha fatto ieri in Direzione all’interno di un dibattito serio e trasparente che deve riguardare gli interessi del Paese, a partire dalla riforma del Testo unico degli enti locali. In Senato è in corso un braccio di ferro tra FdI e Lega che testimonia di una spaccatura, l’ennesima, all’interno della maggioranza”.