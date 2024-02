Russia: Romeo, ‘Lega ha preso subito le distanze, su Putin ha sbagliato tutto l’Occidente’

Roma, 20 feb (Adnkronos) – “Io penso che su Putin abbia sbagliato tutto l’Occidente. Adesso che si voglia dire che è colpa di Salvini e della Lega mi sembra davvero che è qualcosa che non sta minimamente in piedi. Hanno sbagliato tutti i governi occidentali. Le distanze la Lega le ha prese subito. Il giorno stesso che Putin ha invaso l’Ucraina”. Lo ha detto Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, ad Agorà Rai Tre, condotto da Roberto Inciocchi.

“C’è un’ossessione in Italia nei confronti di Salvini per cui tutto quello che succede bisogna puntare l’indice e la colpa nei confronti di Salvini e della Lega”, ha aggiunto Romeo.