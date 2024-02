Meningite, Buscemi: “Con collaborazione pubblico-privato anche Milano più bella”

Roma, 20 feb. (Adnkronos Salute) – “Questo progetto è un esempio di come pubblico e privato possano collaborare insieme per rendere la città più bella e riqualificare i quartieri”. Così Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, a margine della presentazione, svoltasi a Palazzo Pirelli, di ‘Limitless’, la prima opera del progetto di arte urbana di Smoe Studio dedicato agli sport invernali realizzata con il supporto di Sanofi per sensibilizzare i cittadini sulla meningite. Dipinta sulla facciata di un palazzo in Viale Toscana 9, nella zona ex-Scalo di Porta Romana di Milano, ‘Limitless’ raffigura uno sciatore paralimpico che porta sul casco i colori della Bandiera della lotta alla meningite.

“Sanofi – conclude Buscemi – è una multinazionale che si incontra anche con la dimensione più piccola della nostra città, e quindi con i municipi, in questo caso con il Municipio IV e Municipio V, andando a sostenere alcuni progetti di riqualificazione. Di conseguenza, ritengo che questo sia un modello da continuare a estendere anche in altre realtà”.