Roma, 20 feb. – (Adnkronos) – “Sono così triste, amico… Ora dobbiamo vincere per lui”. Così su X Cristian Vieri, ex attaccante dell’Inter nel giorno della scomparsa di Andreas Brehme, vincitore dello scudetto del 1989 in maglia nerazzurra. Vieri esorta anche l’Inter a sconfiggere l’Atletico Madrid stasera nell’andata degli ottavi di finale di Champions League per dedicare la vittoria a Brehme.