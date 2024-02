Calcio: Calzona, ‘ringrazio Federazione e popolo slovacco, poche chiacchiere non c’è tempo’**

Napoli, 20 feb. (Adnkronos) – “Volevo iniziare ringraziando la federazione slovacca nella persona del presidente Kovacic perché mi hanno permesso di avere la possibilità di venire a Napoli. Il merito è loro e dei giocatori, ringrazio anche il popolo slovacco perché mi ha manifestato grande stima”. Lo ha detto il neo tecnico del Napoli, Francesco Calzona nella conferenza stampa della vigilia della sfida di Champions con il Barcellona. “Si riparte da oggi, si resetta tutto. Si inizia un nuovo cammino, ho trovato una squadra che si è messa subito a disposizione. Poche parole, perché abbiamo bisogno di fatti, per cui ci siamo intrattenuti pochissimo e poi siamo andati subito in campo”.

Calzona avrà subito un esordio importante al Maradona. “Il pubblico di Napoli è speciale, ma più che chiedere un aiuto a loro il compito è nostro di renderli orgogliosi e felici con le nostre prestazioni e i risultati da qui in avanti. Osimhen come sta? Si è allenato con la squadra, non è stata una seduta lunghissima ma si è allenato a pieno ritmo. Sarà valutato come il resto della squadra domani dopo l’ultimo allenamento”.