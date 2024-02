Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Sul terzo mandato sono quasi tutti contrari, immagino quindi che si voterà e non ci sarà una tragedia. Io comunque non drammatizzerei perché tanto non passerà, vedrete che non passerà”. Così a ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, il capogruppo al Senato di Fi Maurizio Gasparri, intervistato da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari.