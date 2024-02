Sonepar, Zaia: “Affronta la concorrenza investendo su territorio”

Padova, 19 feb. – (Adnkronos) – “Mi complimento con voi per questa nuova struttura, sinonimo di consolidamento del Gruppo che dal 1988 ha avviato la sua attività in Italia partendo proprio da Padova. Oggi Sonepar è leader mondiale nel mercato della distribuzione del materiale elettrico, una realtà ben consolidata e vivace che affronta la concorrenza investendo sul nostro territorio sia in termini di risorse umane che di innovazione. Questo sito all’avanguardia lo dimostra”. Queste le parole del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, affidate ad un messaggio inviato in occasione dell’inaugurazione del nuovo hub logistico di Sonepar a Padova, che promette di rifornire oltre 4.000 clienti al giorno tra aziende e professionisti dei settori dell’edilizia, rinnovabili e automazione, distribuiti in tutto il Centro-Nord della penisola.

Il nuovo hub logistico di Sonepar dispone di “impianti di ultima generazione ad elevata automazione ed è attento alla sostenibilità in tutti i suoi aspetti. La risposta di Sonepar alle odierne sfide dell’economia è quindi importante – aggiunge il governatore della Regione Veneto – e conferma ancora una volta la storia di un’impresa che ha trovato in Veneto una terra fertile, di bravi e volenterosi lavoratori che ogni giorno contribuiscono alla sua crescita”.

“Certo dell’importanza che questo stabilimento ricopre a livello occupazionale, con importanti ricadute anche in termini di sviluppo economico – conclude il presidente del Veneto – auguro di raggiungere altri importanti obiettivi futuri”.