“Dopo i Pics, ormai in via di completamento, avremo la possibilità di rilanciare gli interventi relativi al cosiddetto Bando Periferie. E, per tempi immediati, partendo già dai prossimi giorni”. Così l’assessore ai lavori pubblici Mario Pasquariello. Le opere relative ai Programmi Integrati Città Sostenibile, in cui Benevento figura assieme ad altre 18 Città Medie, sono, ormai, in via di completamento, mentre ora riprendono slancio definitivo quelli relativi al Programma per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia.

