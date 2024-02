Mo: Procaccini-Fidanza, ‘Aspides dimostra che Ue sa agire con obiettivi chiari e condivisi’

Roma, 19 feb. (Adnkronos) – “Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Affari esteri Ue del lancio dell’operazione militare navale Aspides contro gli attacchi degli Houthi alle imbarcazioni commerciali nel Mar Rosso e nel Canale di Suez”. Lo affermano il copresidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini e il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo Carlo Fidanza.

“L’Italia avrà il ruolo molto importante di comando della missione navale con lo scopo di pianificare e coordinare le operazioni. Ripristinare la sicurezza della navigazione in quell’area è un passo fondamentale per consentire la ripresa degli scambi attraverso il Mar Rosso da e per il Mediterraneo e l’Europa, contrastando con forza la guerra ibrida che sta danneggiando gli operatori occidentali e che rischia di causare una nuova impennata dei costi per le imprese e dei prezzi per i cittadini. Aspides è la concreta dimostrazione che, quando l’Europa ha obiettivi chiari e condivisi, riesce ad agire nella giusta direzione attraverso il consenso dei suoi Stati membri”.