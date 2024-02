Una struttura alberghiera, seppur al momento in disuso, in fiamme. L’episodio è avvenuto la notte scorsa a Telese Terme in via Coppi. Le fiamme si sono diffuse all’interno della struttura, al momento, come detto, in disuso e ha riguardato principalmente le porte di legno e un paio di stanze della struttura.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia