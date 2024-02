Da otto anni lavori fermi nei pressi del Ponte Leproso: l’allarme dei residenti

Un sito molto frequentato da podisti, oltre che naturalmente dai residenti, quello di via Latina, particolarmente suggestivo nel tratto che costeggia il Ponte Leproso, straordinario lascito dell’ingegneria di Roma antica, e che insiste nel comprensorio di quello che era il tracciato della via Appia storica, la Regina Viarum, quella che segnò l’ascesa di Roma repubblicana e fu riferimento fondamentale anche per gli Imperatori.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia