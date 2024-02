Crollo Firenze: Lupi, ‘non nuove leggi ma formazione e controlli rigorosi’

Roma, 19 nfeb. (Adnkronos) – “Ogni morto sul lavoro è una ferita aperta per le istituzioni, ma, attenzione, per aumentare la sicurezza non serve un’ennesima nuova legge, ma formazione e controlli rigorosi. Le norme ci sono, bisogna farle rispettare. Dobbiamo intervenire prima che le tragedie accadano, non dopo, per questo dobbiamo investire sulla prevenzione e non inseguire le soluzioni che appaiono più semplici, che aumentano la burocrazia e i nuovi reati e che, nella realtà, sono le meno efficaci”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.