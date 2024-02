Calcio: Simeone, ‘all’Inter i due anni migliori della mia carriera da giocatore’

Milano, 19 feb. – (Adnkronos) – “Sono stati i due anni migliori della mia carriera, in una squadra molto forte. Ho un grandissimo ricordo del gruppo di calciatori che avevamo, un grandissimo ricordo della gente che in quei due anni mi ha voluto molto molto bene. Sono in un posto dove voglio bene alla gente che c’è, domani convivrò con questo”. Così l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale di Champions League a Milano, contro l’Inter, suo squadra per due anni da giocatore, dal 1997 al 1999.