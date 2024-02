La scossa dopo il torpore, l’acuto che rilancia il Benevento nella corsa alla promozione. La Strega torna da Picerno con una vittoria che ha significati straordinari, perché ottenuta sul campo di una squadra che aveva perso solo una volta in casa, ma soprattutto per gli effetti sulla classifica: i tre punti conquistati in rimonta grazie alle reti di Ciciretti e Carfora permette alla formazione giallorossa di proiettarsi al terzo posto solitario e di mettersi a un punto dal secondo e a sette dal primo. Il tutto quando il calendario propone due sfide casalinghe consecutive per la truppa di Auteri che adesso può mettere pressione a chi la precede in graduatoria.

