Autonomia: Bonaccini, ‘no al Ddl ma la destra si sconfigge se si indebolisce al nord’

Roma, 19 feb (Adnkronos) – “Mi sono schierato contro l’autonomia di Calderoli perché non ha nulla di virtuoso, ma è egoista e aumenterebbe le distanze già troppo forti tra le nord e sud del Paese”. Lo ha detto Stefano Bonaccini nel suo intervento alla Direzione del Pd.

“⁠Detto questo io credo che il Pd debba occuparsi di più del nord del paese, dove vivono quasi la metà degli italiani e vi è il cuore produttivo. E se oggi solo una regione su otto e’ a guida Pd un problema serio esiste -ha spiegato il governatore dell’Emilia Romagna-. La destra potrà essere sconfitta se comincerà ad indebolirsi anche al nord, dove quando non si vota per le amministrative, ma per regionali o politiche la destra vince ultimamente sempre”.