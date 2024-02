Roma, 18 feb. (Adnkronos) – L’istruttoria sulla inammissibilità degli emendamenti e degli ordini del giorno è competenza esclusiva degli uffici della Camera, segue un percorso tecnico e non certo politico o discrezionale. Ovviamente non ha fatto eccezione l’odg Costa relativo al terzo mandato. Non c’è stato dunque nessun contatto tra la Presidenza della Camera e il Governo per esprimere l’inammissibilità. E’ quanto si apprende da fonti della Camera.