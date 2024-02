“Abbiamo trovato, nostro malgrado, una situazione molto critica anche riguardo altri finanziamenti. Da quando siamo subentrati stiamo combattendo contro il tempo e per fronteggiare gravi disfunzioni organizzative rispetto alle quali abbiamo intrapreso le iniziative del caso nei limiti del possibile”. È il sindaco di Montesarchio Carmelo Sandomenico ad intervenire per spiegare le cause che hanno portato alla perdita del finanziamento di poco meno di un milione di euro che avrebbe dovuto avere ad oggetto la realizzazione di opere di rigenerazione del Centro storico di Montesarchio versante Latonuovo.

